Die Sportförderung in der Schweiz verläuft mustergültig, lautete ein Fazit dieser Zeitung nach den Grosserfolgen an den Olympischen Spielen in Südkorea. Nicht alle sind mit dieser Interpretation einverstanden. Vor allem an der Basis – bei Sportlehrern und Vereinsfunktionären – warnt man davor, dass die Ziele des Sportfördergesetzes nicht erreicht werden und die staatlichen Subventionen am Ziel vorbei schiessen. Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport (Baspo), stellt sich der Kritik im grossen Streitgespräch.

DIE TEILNEHMER DES STREITGESPRÄCHS: Matthias Remund (55, Bolligen), seit 2005 Direktor des Bundesamtes für Sport, Rechtsanwalt, sechsfacher Vater. Thomas Wüthrich (33, Zürich), Präsident des Handballklubs Dietikon-Urdorf, langjähriger Juniorentrainer, Studium der Bewegungswissenschaften an der ETH Zürich. Markus Fuchs (53, Urdorf), seit 27 Jahren Sportlehrer in der Stadt Zürich, Schulpfleger, Studium der Sportwissenschaft in Magglingen.

Was läuft falsch in der Schweizer Sportförderung? Markus Fuchs: Es gibt mehrere Dinge, die nicht rund laufen. Ein Bereich betrifft die Infrastruktur. Es werden zu kleine Sporthallen geplant und gebaut. Sportvereine haben teilweise horrende Kosten für die Hallenbenützung oder sind mangels Trainingsmöglichkeiten sogar von der Auflösung bedroht. Ein anderer Punkt betrifft die Arbeit in der Schule. Die Ideen der Sportförderung dringen zu wenig gut durch. Thomas Wüthrich: Man muss sich sehr gut überlegen, wie man mit dem für die Sportförderung zur Verfügung stehenden Geld einen maximalen Effekt erzielt. Wenn man das aktuelle Schweizer Breitensportkonzept betrachtet, hat man zwar mehrere Millionen Franken zusätzlich für Jugend- und Sport (J+S bietet Sportkurse und Lager für Kinder und Jugendlich an; d. Red.) zur Verfügung. Ich frage mich aber, ob das Geld gut investiert ist, wenn es per se an J+S fliesst. Das Sportfördergesetz sieht im Artikel 1 den Auftrag einer „Steigerung der Bewegungsaktivitäten“ vor. Die Realität sieht anders aus: Bei den Jugendlichen und Kindern gibt es keine Steigerung, sondern einen Rückgang mit möglicherweise verheerenden gesundheitlichen Folgen neben den potenziell ausbleibenden sportlichen Erfolgen.

Matthias Remund, ist das Geld für die Bewegungsaktivität falsch investiert? Matthias Remund: Mehr als 80 Prozent unserer Mittel kommen den Kindern und Jugendlichen zugute. Ob die Subventionen richtig eingesetzt werden, bestimmt die Politik. Bei der jüngsten Diskussion um die Höhe der Beiträge für Jugend und Sport hat sich das Parlament klar gegen eine Reduktion ausgesprochen. Über 100 Millionen fliessen in die jährlich mehr als 60 000 Kurse. Das neue Sportgesetz unterscheidet sich aber vom alten, indem es sich an sämtliche Bevölkerungsgruppen und Alterssegmente richtet. Wir sehen denn auch eine Steigerung der Bewegungs- und Sportaktivität. Das ist über die Studie „Sport Schweiz“ belegt. Also auch bei den Jugendlichen und Kindern? Remund: Im Segment der Kinder und Jugendlichen geht die Bewegungsaktivität in der Tat von Generation zu Generation zurück. Dies ist ein gesellschaftliches Phänomen. Unsere Bewegungsräume werden ständig enger. Auf der anderen Seite verzeichnen wir im Bereich der J+S-Kurse eine Zunahme von jährlich rund 5 Prozent. Mehr als 600 000 Kinder und Jugendliche haben im vergangenen Jahr an mindestens einem J+S-Kurs teilgenommen. Das sind 45 Prozent aller Kinder und Jugendlichen. Insbesondere beim freiwilligen Schulsport gibt es eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Rolle von J+S in diesem Kontext ist wichtig, weil J+S Qualität im freiwilligen Schulsport und im Vereinssport bedeutet. Ein weiteres Wirkungsziel von J+S ist das lebenslange Sporttreiben. Schweizer Erwachsene bewegen sich mehr, weil sie letztlich «Kinder» von J+S sind. Eine Kernkompetenz des Bundesamts für Sport (Baspo) ist die Aus- und Weiterbildung. Wir haben auch hier eine schöne Zunahme bei den insgesamt 80 000 J+S-Leitenden. Fuchs: Wir bilden in der Schweiz zwar sehr viele Trainer aus, aber die Halbwertszeit dieser Trainer wird immer kürzer. Gerade bei J+S investiert man viel Geld in die Ausbildung von Leuten, die sich nach drei, vier Jahren bereits wieder aus der Jugendarbeit verabschieden. Das Geld wird so nicht nachhaltig eingesetzt. Remund: Diese Fluktuation gibt es, die Verweildauer in einem Sportklub nimmt ab – auch bei Leiterinnen und Trainerinnen bzw. Leitern und Trainern. Auch das ist eine gesellschaftliche Entwicklung und für die Vereine ein Problem. Menschen wollen sich nicht mehr zu stark binden. Wir können nur unterstützend wirken, damit die Tätigkeit als J+S-Leiter möglichst attraktiv ist.

Welche Probleme gibt es beim Kindersport? Wüthrich: Die Zahlen des Breitensportkonzepts erwecken den Anschein, als würde die Bewegungsaktivität zunehmen und alles entwickle sich in die richtige Richtung. Die Realität aber ist, dass der Anteil der Übergewichtigen in der Gesellschaft – ich würde sagen epidemisch – zunimmt. Es gibt in wenigen Ländern eine derart hohe Zuwachsrate wie in der Schweiz. Wir liegen als Vereinsvertreter vor allem die Jungen am Herzen. Und die Abnahme deren Bewegungsaktivität gibt mir zu denken. Die Sportlehrer in der Schule werden täglich mit der Konsequenz daraus konfrontiert. Als ehemaliger Sportlehrer und Trainer sowie aktueller Präsident eines Sportklubs sehe ich, dass die Rahmenbedingungen, die dazu führen würden, dass sich Kinder adäquat und hoffentlich auch wieder vermehrt bewegen, nicht stimmen. Dabei besteht eine gesetzliche Vorgabe, die eine Förderung und eine Steigerung verlangt. Remund: Der Anteil der übergewichtigen und adipösen Kinder und Jugendlichen nimmt in der Schweiz nicht mehr zu. Ihre Interpretation des Gesetzes stimmt zudem nicht. Wir haben in der Schweiz keinen Staatssport. Die öffentliche Hand unterstützt die Vereine und Verbände subsidiär. Auf der öffentlich-rechtlichen Seite tragen die Gemeinden und Kantone den Hauptanteil. Hier besteht eine weitgehende Autonomie. Jeder Kanton bestimmt sein Fördersystem selber. Einzig bei J+S trägt der Bund die Programmverantwortung. Wüthrich: Sie schieben die Verantwortung ab und vergessen, dass wir uns auch im föderalistischen Staat an die Gesetze halten müssen. Remund: Noch einmal: Die Privatinitiative steht beim Sport an erster Stelle. Der Bund ist keine Zentralmacht, und die Fördermodelle in den Kantonen und Gemeinden sind unterschiedlich, auch was die Sportinfrastrukturen anbetrifft. Ich verstehe, wenn Sie sagen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Aber der Bund kann weder Gemeinden noch Kantonen vorschreiben, wie sie das regeln müssen. Fuchs: Ich bin nicht einverstanden damit, dass man die Verantwortlichkeiten einfach so den Gemeinden und Kantonen zuschiebt. Es gibt in der Schweiz viele Projekte, bei welchen Gemeinde und Kantone eng mit dem Bund zusammenarbeiten. Wieso soll das nicht auch für die Steigerung der Sportaktivität möglich sein? Dort könnte man auch eine gemeinsame Finanzierung der Massnahmen definieren. Denn von den Gemeinden höre ich stets die gleiche Rückmeldung: Müssen wir das tun und was kostet es? Mit der konkreten Folge, dass «freiwillige» Sportaktivitäten wie Sportlager, Eislaufen, Schwimmunterricht rasch gestrichen werden. Ich vermisse im Schweizer Sportkonzept den Blickwinkel auf einen gemeinsamen Weg zu mehr Bewegungsaktivität. Wie können das Bund, Kantone und Gemeinden gemeinsam tun? In der Vernehmlassung zum neuen Sportgesetz wird der Ball immer wieder dem Baspo zugespielt. Man möchte, dass der Bund den Lead übernimmt.

Wie steht es mit dieser möglichen Führungsrolle durch den Bund? Remund: Unsere Rolle ist in der Verfassung und im Sportgesetz definiert. Daran haben wir uns zu halten und wir können das nicht ändern. Wüthrich: Was kann man nicht ändern? Remund: Man kann kein Diktat des Bundes einführen, was im Sport passieren muss. Der Trend geht sogar in eine andere Richtung. Regelmässig reklamieren die Kantone die Zuständigkeit im Sportunterricht für sich und wollen das ändern. Die Idee einer Zentrale, die bestimmt und koordiniert, würde dem Sport sicherlich helfen. Aber diese Zentralisierung entspricht nicht der politischen Überzeugung in unserem Land. Der Bund kann nicht die Armee schicken, um in den Kantonen sicherzustellen, dass das drei Stunden Schulsport-Obligatorium durchgesetzt wird. Und man muss dazu ergänzen: Es ist entscheidend, dass die Kinder Sport treiben – mindestens eine Stunde pro Tag. Das Setting dafür ist auch wichtig, aber es kommt an zweiter Stelle. Ein starker freiwilliger Schulsport in Koordination mit den Vereinen ist ebenso viel wert. Wisst ihr, wieviel eine Stunde Sport in der Schule kostet? Wüthrich: Nein, aber wir werden es jetzt gleich erfahren. Remund: 9.30 Franken pro Kind – eine Stunde J+S-Sport im Verein kostet 1.80 Franken.

Kommen wir zum Vorwurf, dass der Zugang zu Sporthallen für Vereine teuer und limitiert ist? Remund: Das grösste Problem in der Schweizer Sportförderung liegt in der Tat beim Zugang zum Sport - bei der Infrastruktur. Wüthrich: In diesem Punkt sind wir uns offensichtlich einig. In den vergangenen 20 Jahren hat die Anzahl Sportanlagen in der Schweiz stagniert, während die Bevölkerung von 7 auf 8,5 Millionen angewachsen ist. Studien belegen, dass mit besseren Rahmenbedingungen auch mehr Sport betrieben würde. Es gibt einen Aktionsplan des Bundes, wo er in den nächsten fünf Jahren Geld investiert. Ich sehe in diesem Aktionsplan nirgends Mittel für Infrastruktur ausserhalb von den Leistungszentren in Magglingen und Tenero. Remund: Das Baspo kann den Gemeinden und den Kantonen nicht vorschreiben, was sie punkto Sportinfrastruktur tun müssen. Das Baspo betreibt eine Fachstelle für Sportanlagenbau, welche beratend unterstützt. Zudem führt es das nationale Sportanlagenkonzept (Nasak) für die Sportverbände. Wüthrich: Wie kann es denn beispielsweise sein, dass im Limmattal – einer Region mit grossem Entwicklungspotenzial punkto Bevölkerung – der Kanton gemeinsam mit der betroffenen Gemeinde beschliesst, in einer Kantonsschule zwei Doppelturnhallen zu bauen, die absolut kein Bedürfnis ausser jenem der Schule abdecken. Die Region braucht erwiesenermassen Dreifachturnhallen. Wenn man am Schluss über 60 Millionen für etwas ausgibt, das nicht bedürfnisgerecht für den Sport ist. Hier funktioniert offensichtlich auf der Ebene Gemeinde, Kanton und allenfalls Fachberatung vom Bund etwas nicht. Kinder und Jugendliche sind mehr auf Bewegungsräume angewiesen als Erwachsene. Indem man an deren Bedürfnissen vorbeiplant, schränkt man faktisch die Bewegungsmöglichkeiten der Kinder ein. Remund: Ich gebe Ihnen Recht, aber das liegt nicht in der Kompetenz des Bundes. Wüthrich: Das sehe ich anders. Im Sportkonzept beschreiben Sie ja bei den Massnahmen ab 2024, dass es gut wäre, wenn in allen Regionen sogenannte Sportkoordinatoren eingesetzt würden. Remund: Das sind Empfehlungen für die Kantone, um die Sportaktivität zu steigern. Das Baspo bildet diese Sportkoordinaten, die es schon seit einiger Zeit gibt, lediglich aus. Wir führen auch einen Dialog mit dem Verband der kommunalen Sportämter. Aber die Entscheidung über Investitionen liegt nicht bei uns. Fuchs: Das Kernziel aller Massnahmen muss doch sein, die Bewegungszeit der Kinder und Jugendlichen zu erhöhen. Das ist auch gesetzlich so verankert. Für mich ist es in diesem Zusammenhang unverständlich, dass die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verneint, dass Sport und Bewegung bildungsrelevant sind. Das ist hundertprozentig eine Fehleinschätzung.