Die Art und Weise, wie die NBA den einflussreichen Manager fallen liess, ist ein Musterbeispiel an Doppelmoral. Noch im Zug der Spielerproteste gegen den in der Liga extrem unbeliebten US-Präsidenten Donald Trump hatte der NBA-Kommissionär Adam Silver mit viel Pathos schwadroniert: «Wir sind stolz, dass unsere Spieler den Menschen weltweit zeigen, dass sie multidimensional sind. Dass sie mehr als nur Basketballspieler sind und Ansichten zu gesellschaftlichen Themen haben.»

Geld ist wichtiger als Werte

Aber nun, da ein harmloser Tweet die Geschäftsinteressen der NBA in ihrem wichtigsten Wachstumsmarkt gefährdete, sieht alles ganz anders aus. So gespalten wie die USA in diesen Tagen auch sind: es herrscht Konsens darüber, dass Freiheit und Demokratie erstrebenswert sind; harmloser kann man einen Tweet eigentlich nicht mehr formulieren.

Rund um die Kontroverse schlugen sich die politischen Erzfeinde Bernie Sanders (Demokraten) und Ted Cruz (Republikaner) auf die Seite Moreys, was zeigt, wie verquer die Aufregung ist. Doch die NBA hat mit ihrer Reaktion klargemacht, dass es etwas gibt, was ihr wichtiger ist als Werte: das Geld – und in dieser Geschichte geht es fraglos um sehr viel davon. 500 Millionen Chinesen sahen 2018/19 mindestens eine NBA-Partie, die Liga boomt; Experten schätzen, dass die Liga in China vier Milliarden Dollar umsetzt – pro Jahr.

Die NBA drängt mit Nachdruck nach China - aktuell befinden sich mit den Brooklyn Nets und Los Angeles Lakers zwei Teams in Schanghai und Shenzhen auf Promotour, am Donnerstag und Samstag werden Exhibitionspartien ausgetragen. Das chinesische Staatsfernsehen hat angekündigt, die Partien aus dem Programm zu nehmen. Man kann die chinesischen Reaktionen für überrissen, falsch und trotzig halten. Aber im Gegensatz zu jener der NBA sind sie immerhin konsequent.