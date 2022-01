Wintersport Vom Goms bis ins Engadin: Die schönsten Langlaufloipen der Schweiz – persönlich getestet In der Schweiz locken unzählige Langlaufloipen in die Natur. Ein passionierter und weit gereister Langlauf-Crack hat die schönsten Strecken der Schweiz für Sie zusammengestellt.

Langlauf-Sport in der Region Davos Klosters. Bild: swiss-image.ch

Die bedeutendsten Schweizer Langlaufgebiete sind das Engadin und Davos im Kanton Graubünden sowie das Goms im Kanton Wallis. Man läuft dem Fluss entlang von Dorf zu Dorf, wobei im Goms diverse Loipenvarianten mit mehr Höhenmetern zur Auswahl stehen, die mit der Basisvariante eng verwoben sind.

Auch im Engadin oder in Davos ist die Talloipe nicht besonders anspruchsvoll – die echten «Rosinen» warten in den Seitentälern. Solche gibt es auch an anderen Orten, an denen man sie nie erwarten würde. Wie etwa in Unterschächen im Kanton Uri. Nachfolgend elf Loipen, die unser Langlaufcrack Roland Eggspühler für Sie getestet hat.

Die schönsten Langlaufloipen der Schweiz

Die Loipe Langis im Glaubenberggebiet erreicht man ab Sarnen im Kanton Obwalden. Sie zeichnet sich durch eine grosse Variantenvielfalt aus: So verlaufen die Klassisch- und Skatingloipe völlig eigenständig in unterschiedlichen Geländekammern. Die Skatingpiste folgt in weiten Teilen dem Schräghang und kreuzt am hintersten Punkt die Klassischloipe, die bis zum wunderschön gelegenen Fröschenseeli führt.

Die Klassischspuren sind so angelegt, wie man es von Norwegen her kennt: Sie drehen um kleine Hügelchen oder führen durch Senken. Es gilt, die Topografie zu lesen und die Schrittart laufend anzupassen – denn es ist ausser im Start- und Zielbereich nirgends wirklich flach.

Noch klassischer geht fast nicht! Damit im Langis die Loipen über die volle Länge gespurt werden können, braucht es moorbedingt recht viel Schnee. Eine Alternative ist, speziell zu Beginn der Saison, die eingeschneite Lochalp-Strasse, welche sich die Langläuferinnen und Langläufer mit Fussgängern und Schlittlern teilen.

Langlaufspass auf der Langis-Lopie. Bild: Christian Perret

Die Davoser Loipen stehen als quasi einzige in der Schweiz zur freien Benutzung zur Verfügung, hier braucht es keinen Loipenpass. Das Spurnetz im Landwassertal ist sehr weitläufig und variantenreich. Die gut erreichbare, einfach zu belaufende Talloipe und ihre Schlaufen stellen die Verbindung in die drei Seitentäler sicher, in welche die eher anspruchsvolleren Loipen führen: Das enge Flüelatal mit der Weltcuploipe, das etwas weitere Dischma-Tal und das urchige Sertigtal laden zu attraktiven Ausflügen mit den Langlaufski ein.

Diese sind gespickt mit Höhenmetern und fordern den «Motor». Wer sich zum Beispiel hinten im Sertigtal eine Verpflegung gönnen möchte, nimmt am besten ein trockenes Shirt und eine windabweisende Jacke mit. Denn auf der Rückkehr ins Tal wartet ja noch eine längere, zügige Abfahrt! In der Destination Davos-Klosters gibt es im Gebiet Klosters-Garfiun eine weitere sehr abwechslungsreiche Loipe. Sie ist mit dem Davoser Loipennetz nicht verbunden.

Zum Autor Bild: Manuel Lusti Roland Eggspühler Der Luzerner entdeckte das Skilanglaufen erst im Juniorenalter. Das war Mitte der Achtziger Jahre, als neben der klassischen Technik der Skating-Schritt hinzukam. Von 1988 bis 1995 war er im Schweizer Studentenkader und nahm 1995 an der Universiade teil. 2013 kehrte er ins kompetitive Langlaufen zurück, an den Seniorenweltmeisterschaften klassierte er sich mit der Schweizer Staffel 2017 (Bronze) und 2019 (Silber) in den Medaillenrängen.

Die Loipe im Goms erstreckt sich zwischen Oberwald und Niederwald entlang des Rotten, wie der obere Lauf der Rhone genannt wird. Im Abstand von zwei Kilometern folgt ein Dorf auf das andere. Das erlaubt neben vielfältigen Verpflegungsmöglichkeiten steten Bahnzugang – in der Loipentageskarte ist die freie Bahnbenutzung eingeschlossen (Achtung: nicht aber im Schweizerischen Loipenpass!).

Parallel zur weitgehend flachen Rottenloipe schwingen von Blitzingen bis Obergesteln diverse Bergschlaufen weg, die einige Höhenmeter und schnelle Abfahrten beinhalten. Sie sind mit der Basisloipe eng verwoben, was laufendes Wechseln zwischen den Parallelvarianten ermöglicht.

Eine Besonderheit ist die Waldloipe mit vorgegebener Laufrichtung hinter dem Dorf Oberwald. Sie schlängelt sich vor dem Portal des Furkatunnels durch den halboffenen Wald und führt bis auf die Passstrasse, die bis zum Restaurant Rhonequelle offen ist (im Mischverkehr mit Fussgängern und Schlittlern).

Im Engadin kann man beinahe unendlich weit langlaufen: Die Marathonloipe führt von Maloja über die gefrorenen Engadiner Seen nach St. Moritz Bad – wenn der Maloja-Wind bläst, geht es deutlich schneller. Der Abschnitt über den Stazerwald nach Pontresina führt durch kleinzellige Naturschutzgebiete, bevor das Tal im Bereich des Flugplatzes Samedan wieder weit wird.

Nach Zuoz warten die sogenannten «Golanhöhen». Zum Ziel des Engadin Skimarathons geht es über eine hohe Brücke ins Armeegelände von S-Chanf, auf der rechten Inn-Seite lässt sich der Langlauftag bis Zernez und noch weiter ins Unterengadin verlängern. Genauso faszinierend sind die Abstecher in die Engadiner Seitentäler, insbesondere ins von den Gletschern geprägte Val Rosegg oder Val Morteratsch.

In diese Loipen steigt man ab Pontresina ein, wo sich gleich neben dem Bahnhof das Langlaufzentrum befindet. Im Engadin lohnt es sich angesichts der grossen Distanzen, das ÖV-Angebot in die Planung des Langlauftages einzubeziehen.

Langläufer auf den frisch gespurten Loipen bei der Kirche San Gian in Celerina. Bild: Salis Romano

Wer im engen Schächental im Kanton Uri die Klausenpassstrasse hochfährt, erwartet vielleicht die Barriere der Wintersperre, aber sicher nicht eine Langlaufloipe. Doch Unterschächen ist in jeder Hinsicht eine Überraschung. Der in den letzten Jahren sichtbar aufgeblühte Ort liegt wie eine relativ flache Oase im ansonsten von steilen Hängen geprägten Schächental.

Die kompakte Loipe schmiegt sich eng ans Siedlungsgebiet an, wickelt sich auf den wenigen Flächen um das Dorf herum ab und macht einzelne Schlaufen um erhöht gelegene, periphere Häuser. Und – man glaubt es kaum – sie kann aus Kunstschnee hergerichtet werden. Darum ist sie ein Geheimtipp für anfangs Saison, wenn es sonst noch nirgends Schnee hat.

Denn wenn das Urnerland nicht gerade von einem Föhnsturm heimgesucht wird, ist es in Unterschächen meist genügend kalt, um Kunstschnee zu produzieren – die Sonne scheint ja nur für einen kurzen Moment durch eine Felslücke aus dem Seitental.

Die Finnenloipe in Rothenthurm im Kanton Schwyz basiert auf einem Schlaufensystem, je nach gewünschter Distanz und individueller Tagesform hängt man eine weitere Schlaufe an oder kürzt ab. Die unmittelbar neben dem Bahnhof Rothenthurm startende Loipe zeichnet sich dadurch aus, dass sie – ausser auf der nordöstlichsten Schlaufe – nur sanft hoch- oder runtergeht.

Die Finnenloipe nutzt das landesweit bekannte Hochmoor fast vollständig aus, ergänzt durch angrenzende Landwirtschaftsflächen. Die Moorschutzauflagen führen dazu, dass bei wenig Schnee oder eher tiefen Temperaturen nur mit leichtem Gerät gespurt werden kann. Und «fahrbar» bedeutet im Fall von Rothenturm meist, dass der Schnee von unten Moorfeuchtigkeit hochzieht und die Loipe an einzelnen Stellen von Eis- und Wassernasen durchsetzt ist.

Aber das nimmt man gerne in Kauf – denn Langlaufen auf einer nur dreistelligen Höhe über Meer ist nicht selbstverständlich. Es ist immer wieder ein Joker.

In der Saisonvorbereitung trainieren die Langlaufteams viele Kilometer auf dem Gletscher, in der Schweiz bietet «Glacier 3000» oberhalb von Les Diablerets im Grenzgebiet der Kantone Bern, Waadt und Wallis eine rund sieben Kilometer lange Loipe. Die Loipen auf einem «Langlaufgletscher» sind technisch nicht anspruchsvoll, um nicht zu sagen banal – das hat mit der gleichförmigen Topografie eines für Langlaufzwecke in Frage kommenden Gletschers zu tun.

Was hingegen richtig stark einschenkt, ist die Höhe. Auf 3000 Metern über Meer ist die Luft dünn, und so fällt jede Bewegung viel schwerer als in unteren Höhenlagen. Gletscherloipen sind eher nicht geeignet für Genusslangläufer, sie sind vielmehr eine Alternative für sportlich Topfitte, die vor der eigentlichen Saison oder in einem Winter mit sehr wenig Schnee langläufeln gehen möchten.

Wichtig: Eine Gletscherloipe darf nie verlassen werden, abkürzen ist tabu! Im Loipenbereich sind allfällige Spalten gesichert, daneben nicht.

Glacier 3000 im Gebiet Les Diablerets-Gstaad. Blick von der Aussichtsplattform auf Scex Rouge. Als erstes sieht man den auffälligen Quille du diables, der wie ein Kegel aufragt. Bild: Geri Wyss

Aufs Sparenmoos gelangt man ab Zweisimmen Kanton Bern, die Bergfahrt mit dem Auto darf ab der Heimchueweid (ca. 15 Minuten oberhalb von Zweisimmen) nur zur halben Stunde während 15 Minuten angetreten werden. In diesem Abschnitt gilt Kettenpflicht.

Doch der Aufwand, aufs Sparenmoos zu gelangen, lohnt sich: Die Loipen kurven ab dem grossen Parkplatz beim Restaurant wild drehend durch die hügelige Topgrafie, und es wartet eine tolle Aussicht in die zum Greifen nah erscheinenden Berggipfel. Fotostopps drängen sich in dieser Landschaft regelrecht auf, und so können dringend notwendige Verschnaufpausen elegant getarnt werden.

Einige Loipenabschnitte sind recht anspruchsvoll, was mit der Höhe über Meer und den zu bewältigenden Höhenmetern zu tun hat. Aber es gibt auch eine eher einfache, landschaftlich genauso schöne Basisloipe. Einen Extrapunkt holt sich das Sparenmoos mit seiner hohen Schneesicherheit: Hier kann man noch langlaufen, wenn es unten im Simmental schon sehr grün geworden ist.

Der Einstieg ins Loipennetz erfolgt nahe des Bahnhofs Gibswil. Über die stetig steigende Zubringerloipe (oder mit dem Auto) erreicht man die Amslen, den Dreh- und Angelpunkt der diversen Bachtelloipen. Das Highlight ist die Panoramaloipe, die eine wunderbare Aussicht auf den Zürichsee bietet.

Dank Nordexposition und schattenspendenden Waldpartien ist der Kernteil des Loipennetzes vor zu viel Sonne gut geschützt. Und wenn plötzlich ein Traktor neben der Loipe fährt, ist das nicht etwa ein langlaufkritischer Bauer, sondern Loipenchef Ruedi Vontobel, der mit seiner am Zugfahrzeug fixierten Spezialkonstruktion zusätzlichen Schnee auf die Loipe pflügt.

Nachdem er am frühen Morgen die Loipen präpariert hat, schlüpft er in die Rolle des «Loipenschnurri» und plaudert sich auf der Webseite in täglich wechselnden Dialekten durch den Schnee- und Wetterbericht, unterhaltsam angereichert mit weiteren Aktualitäten des Tages. Darum ist ein Besuch von www.panoramaloipe.ch genauso empfehlenswert wie ein Besuch auf den liebevoll hergerichteten Bachtel-Loipen.

Der offizielle Einstieg ist bei der Bahnhaltestelle Rietli. Die Loipen um das Langlaufzentrum Gais im Kanton Appenzell Ausserrhoden lassen sich in die eher flachen Schlaufen entlang des Wyden-und Zwislenbachs sowie die grosse Runde über den Hohen Hirschberg segmentieren. Diese geht, nomen est omen, hoch hinaus und überwindet vom tiefsten bis zum höchsten Punkt über 250 Höhenmeter.

Nicht nur der Anstieg auf den Hirschberg ist atemberaubend, die Aussicht von dort in den Alpstein ist es ebenfalls. Auch die unteren Schlaufen über die weiten Wiesen und Moore enthalten Anstiege, aber in vergleichsweise homöopatischer Dosierung. Der westlichste Punkt der in vorgegebener Richtung zu belaufenden Loipen liegt auf der anderen Seite der Halbkantonsgrenze in Sammelplatz, einer weiteren Zustiegsmöglichkeit auf die Appenzellerbahnen.

Speziell erwähnenswert: Die nachts beleuchtbare Trainingsloipe im Gebiet Rietli-Starkenmühle wird auch bei knappen Schneeverhältnissen präpariert.

Langlaufspass im Appenzellerland: Die Loipe in Gais. Bild: TB

Tipp: Machen Sie sich Ihre eigene Loipe

Bei all den Loipenangeboten darf eines nicht vergessen werden: Man kann auch eine eigene Loipe spuren! Zum Beispiel auf einer sonnengeschützten Forststrasse im Wald, auf der nahegelegenen Wiese oder dem Sportplatz im Wohnort, wenn es überraschenderweise wieder mal bis weit nach unten geschneit hat. Das Besondere an einer solchen Loipe ist, dass es sie eigentlich gar nicht gibt, ausser wenn man sie selber angelegt hat.

Entscheidend ist nicht die Länge, sondern den richtigen Moment zu erwischen: Ideal ist, die Spur am frühen Abend kurz vor dem Eindunkeln zu legen. Vielleicht mit alten, etwas breiteren Ski. Über Nacht zieht der Schnee an, und bei Tagesanbruch steht die eigene Loipe für ein einmaliges Morgentraining bereit.

Denn je nach Temperaturverlauf gibt es sie am nächsten Abend vielleicht bereits nicht mehr. Wenn hingegen der sonst so verhasste Hochnebel Pate steht, reicht es sogar noch für weitere Sessions auf der eigenen Loipe.