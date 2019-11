Wieso Killian Peier in Frauenkleidern von der Schanze springt

Ich will die Leistungen der letzten Saison bestätigen. Wichtig ist mir auch eine Konstanz über den ganzen Winter. Am Schluss geht es darum, möglichst viele Weltcuppunkte zu sammeln. Und natürlich Spass zu haben (lacht).

Mit welchen Erwartungen an sich steigen Sie in die Saison?

Deshalb ist die Planung so wichtig. Das grosse Interesse nach der WM kostete zwar Energie, aber es ist nichts, was mich belastet.

Killian Peier: Vor einem Jahr hatte ich noch nicht diesen Status im Skispringen. Das Medieninteresse ist gestiegen, dadurch habe ich im Alltag weniger Zeit für mich. Ich muss besser planen. Doch die WM-Medaille gibt mir jeden Tag ein wenig Extra-Selbstvertrauen. Sie motiviert mich, noch besser zu trainieren und sie hilft mir, in Phasen des Zweifels noch mehr an mich zu glauben.

Der Romand Killian Peier machte die ersten Schritte als Skispringer in Le Brassus im Vallée de Joux. Seit 2010 ist der 24-Jährige Mitglied des Nationalkaders. Das Debüt im Weltcup folgte im Februar 2013. Sechsmal schaffte es der 176 cm grosse und 60 kg leichte Peier als Einzelathlet bisher in die Top 10. Den mit Abstand grössten Erfolg feierte er im vergangenen Winter als WM-Dritter auf der Grossschanze von Innsbruck. Killian Peier lebt mit seiner finnischen Freundin Veronika in Einsiedeln. (rs)

Es war als 16-Jähriger schon etwas ein Kulturschock. Die Sprache ist schwierig. Wir lernen zwar vier, fünf Jahre in der Schule deutsch, aber schweizerdeutsch ist eine andere Sprache. Ich musste mich anpassen, neue Dinge lernen. Es war ein Ziel von mir, mich in Einsiedeln durchzubeissen. Ich bin sehr zufrieden, wie es sich entwickelt hat.

Wie erkennt man denn den Romand Killian Peier im Schweizer Skisprungteam?

Wegen meinem Dialekt. Und am ehesten bei meiner Essenskultur. Ich geniesse eher als ein Deutschschweizer.

Das Körpergewicht ist ein Dauerthema im Skispringen. Gehen Sie oft hungrig ins Bett?

Zum Glück passiert dies nicht so oft. Es ist klar, wir Springer müssen möglichst leicht sein, gleichzeitig aber auch viel Energie haben. Ich esse ganz normal. Ich bin gesund! Das Gewicht reguliert sich durch das sportliche Training. Ich muss einfach schauen, dass ich nicht zuviel Schokolade esse. Wie gesagt, ich bin ein Geniesser und auch ein ungeduldiger Mensch. Ich darf im Winter nicht der Lust auf Schokolade verfallen.

Man sagt, ein Skispringer müsse sich vor jeder Saison neu erfinden: Wie muss man sich das vorstellen?

Das stimmt. Für gute Leistungen braucht es vor allem ein gutes Körpergefühl. Nach der Pause muss man stets bei den Basics anfangen. Das erfordert viel Geduld.

Aber ein guter Sprung hängt nicht nur von der Frage ab, ob man gut trainiert hat?

Ein gutes Training ist die Basis. Um das richtige Körpergefühl zu erreichen, kann man aber auch Dinge ausprobieren. Ich habe in diesem Sommer wieder Sprünge mit einem Renndress der Alpinen gemacht.

Das Dress, mit dem Beat Feuz die Abfahrtspisten runterfährt?

Ja, wobei ich konkret den alten Anzug von Wendy Holdener getragen habe. Er hat von der Form perfekt gepasst. Beats Anzug hätte wohl etwas zu viel Stoff für mich gehabt.

Was bezwecken Sie damit?

Es ist eine gute Lösung, um gewisse Dinge intensiv zu spüren. Ein Skisprunganzug und ein Renndress sind zwei Welten – wie wenn du mit oder ohne Wingsuit aus einem Helikopter springst. Deshalb war es sehr interessant, zu spüren was ich mit meinem Körper in der Luft genau mache, was mit meinen Skis. So dass ein Sprung auch ohne Spezialanzug funktioniert.

Wieso ist die Psyche im Skispringen so entscheidend?

Ein Sprung passiert so schnell. Beim Absprung entscheidet der Bruchteil einer Sekunde, ob du weit fliegen kannst oder nicht. Die Psyche muss in diesem Augenblick mit dem Körper ein sein. Ich muss den Körper spüren.