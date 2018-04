Da hatte Säuli Päuli Freude. Säuli Päuli ist ein Sparschwein, welches während der Playoffs seine Auftritte in den Eishockey-Sendungen des TV-Senders «MySports» hat. Wenn immer einer der Protagonisten im Studio oder in den Stadien eine der weithin bekannten Playoff-Floskeln von sich gibt, dann wird Säuli Päuli mit einem Fünfliber gefüttert.

Darum war bei ihm die Freude gross, als er hörte, was Lugano-Trainer Greg Ireland vor dem ersten Finalspiel gegen die ZSC Lions von sich gab. Da kam eine Floskel nach der anderen aus dem Mund des Kanadiers. Für sein, man müsse das Spiel «Shift for shift», also «Einsatz für Einsatz» angehen, liess Moderatorin Steff Buchli schliesslich die Kasse klingeln.

Charme eines Kofferträgers?

Greg Ireland bestätigte mit diesem kurzen Auftritt so ziemlich jedes Vorurteil, welches über den Mann hinter der Bande des HC Lugano herumgeistert. Er verströme den «Charme eines Kofferträgers», war da schon zu lesen. Und andere, wenig schmeichelhafte, ja bisweilen despektierliche Vergleiche.

Aber vor allem fällt eines auf: So richtig bekannt ist in der hiesigen Eishockey-Szene wenig bis gar nichts über den 52-Jährigen, der seit 15 Monaten in den Diensten der Luganesi steht und auch noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2018/19 besitzt.

Weshalb das so ist? Nun: Greg Ireland ist sicher kein Mann, der sein Ego in irgendeiner Form in den Vordergrund stellt. Und schon gar kein Lautsprecher. Das ist umso auffälliger, als er in Lugano im Januar 2016 die Nachfolge von Doug Shedden antrat. Er, der bekanntermassen einer der «lärmigsten» Vertreter seiner Zunft ist, der in seiner Rolle als «Feuerkopf» gerne mal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will.

Doch genau einen Vertreter der ruhigeren Trainersorte, einen ausgesprochenen Teamplayer ohne Hang zur Selbstdarstellung suchte man in Lugano, als mal wieder die Krise ausgebrochen war.

Da erinnerte man sich im Sottoceneri an den Mann, der die Luganesi im Frühling 2011, als sie in den Playouts gegen die Rapperswil-Jona Lakers gegen den Abstieg kämpften, als klassischer Nothelfer souverän zum Klassenerhalt führte: Greg Ireland «Der Kontakt zu ihm ist über die Jahre nie abgebrochen», erzählt Luganos Sportchef Roland Habisreutinger.

Nach seiner kurzen Stippvisite bei den «Bianconeri» coachte Ireland vier Jahre lang ein Team der kanadischen Juniorenliga OHL: die Owen Sound Attack, eine der kleineren Organisationen der Ontario Hockey League.