Wie das Schweizer Rekordteam an den Olympischen Jugendspielen vor Überforderung geschützt wird

Nico Zarucchi

Am Ende der vergangenen Saison gab der letzte Schweizer Starter im Weltcup seinen Rücktritt. Der Abschied von Tim Hug war gleichzeitig das Ende der Nordischen Kombination auf Stufe Elite. Momentan betreiben exakt zwei Schweizer Nachwuchsathleten diese traditionelle nordische Skidisziplin, einer davon ist Nico Zarucchi aus St. Moritz. Was um Himmels Willen motiviert den 16-Jährigen, eine hierzulande offensichtlich perspektivlose Sportart zu wählen? «Genau das ist mein Ansporn – mich einer Herausforderung zu stellen, die viele als nicht zu meistern ansehen.» Selbst in der Sportklasse der Regelschule Samedan, wo Zarucchi seine Ausbildung macht, hört er Kommentare wie «Du bist ja der Einzige, der das macht». Ihn fasziniert die Aufgabe, die Balance zwischen der im Langlauf gefragten Ausdauer und der im Skispringen benötigten Schnellkraft zu finden. Damit Nico Zarucchi seinen Traum leben kann, braucht es grossen Aufwand von ihm, den Eltern und dem Verband. Weil er für die Olympischen Jugendspiele seine Defizite beim Skispringen reduzieren will, fährt er so oft wie möglich ins Training auf die Sprungschanze im 180 Kilometer entfernten Seefeld. Und damit er im Alpencup mit gutem Material antreten kann, hat Swiss Ski das italienische Team mit der Skipräparation beauftragt. Die scheinbar vielen Steine auf seinem Weg überspringt Nico Zarucchi mit bewundernswertem Elan.