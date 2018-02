Genau 50 Medaillensätze gab es bis Dienstagabend zu gewinnen. Die Ausbeute des Olympia-Gastgebers liest sich so noch beeindruckender. Höchste Zeit also, um den Einheimischen nicht immer nur die Exotendisziplin Ski-Abfahrt zu erklären, sondern selber einmal einen Blick ins Zentrum der olympischen Eruption von Pyeongchang zu werfen. Die «Gangneung Ice Arena» ist für zwei Wochen die heilige Stätte des koreanischen Sports. Hier sind Siege so sicher wie das Amen in der Kirche.

Teuerste Tickets bei Olympia

Zwei Dinge fallen in der neu gebauten Eishalle mit 12 000 Sitzplätzen auf. Das Publikum ist deutlich asiatischer als in der Bergregion der Spiele. Und im Mediencenter trifft man auf mehr koreanische Journalisten als in allen Ski-Disziplinen zusammen.