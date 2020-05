Wettkämpfe sind in der Wettsportart Pferderennen undenkbar – und in der Krise kommt ein Jubiläum

Erschwerend kommt hinzu, dass PMU jüngst entschied, dass man sich in diesem Jahr auf Pferdewetten an Rennen in Frankreich konzentrieren wolle. Avenches hat sich mit seinem Anliegen direkt ans Bundesamt für Sport gewandt, aber noch keine Antwort erhalten. Von den fünf Rennvereinen in der Deutschschweiz hat sich einzig Dielsdorf bereit erklärt, im Sommer Renntage ohne Publikum durchführen zu wollen. Da sich die Faktenlage zu den dafür notwendigen Voraussetzungen aber derzeit wöchentlich ändert, bleibt ein langer Weg bis zur Verkündigung eines definitiven Programms.

Die Anzahl der Rennpferde geht kontinuierlich zurück

In Aarau und Frauenfeld kommen Rennen ohne Publikum nicht in Frage. Aarau hat nach den zwei Frühlingsrenntagen nun auch den dritten Termin vom 23. August abgesagt. Derzeit diskutiert man im Vorstand intensiv, ob man am letzten Renntag vom 6. September festhalten will. Es wäre das erste Wochenende, an welchem Zuschauer wieder zugelassen sind. Ob diese dann aber tatsächlich auch Lust auf eine solche Massenveranstaltung haben werden, steht in den Sternen. Frauenfeld möchte seinen vom Frühjahr verschobenen Renntag im September oder Oktober nachholen. Dazu muss man sich unter den sechs Schweizer Veranstaltern zuerst einmal auf einen neuen Rennkalender einigen.

Diese Arbeit ist nicht nur wegen der aktuellen Coronakrise anspruchsvoll. Denn auch ein strukturelles Problem bereitet der Turfszene Kopfweh. Die Anzahl Rennpferde in der Schweiz ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Man muss deren Einsätze dosieren. Zwei grosse Jagdrennen innerhalb einer Woche beispielsweise sind tabu.