Wenn der Europameistertitel zum Trostpreis für den entfallenen Olympiasieg wird - Nino Schurter ist wieder ganz oben

Er ist wieder da, wo er hingehört. Zuoberst auf dem Podest. Nino Schurter entledigt sich der Schutzmaske, darunter entblösst er sein unverkennbares spitzbübisches Lächeln. Die Genugtuung über seinen grossen Heimtriumph ist Nino Schurter anzusehen. Ein paar Minuten später sagt er: «Es tut gut, zu zeigen, was ich kann.» Oder es in anderen Worten zu formulieren: «Es tut gut, es denen zu zeigen, die mich schon abgeschrieben haben.»

Die Mountainbike-Europameisterschaft mag sich aus Schurters Sicht anfühlen, wie eine Versöhnung mit einem sehr schwierigen Jahr. Eigentlich hätte er 2020 den Olympiasieg von 2016 wiederholen wollen, stattdessen trainiert er lange isoliert. Und als endlich die Saison startete, blieb er hinter den Erwartungen zurück. An der WM wurde der achtfache Weltmeister Neunter. So schlecht war er noch nie.

Doch im Tessin ist alles wieder so, wie es sich in der Mountainbike-Welt gehört. Schurter ist an der Spitze und statt schlammigem Wetter wie in der Vorwoche, ist im Tessin auch das Wetter wieder gut. Natürlich ist es nicht sommerlich warm auf dem Monte Tamaro, aber die Sonne scheint, die Strecke ist trocken. Und 600 zugelassene Fans feuern Nino Schurter an. Schweizer Fahnen, Anfeuerungsrufe, endlich wieder. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Mountainbike-Saison dürfen Zuschauer an den Streckenrand. «Es waren zwar nicht so viele, wie wir uns das gewohnt sind, aber es ist viel besser als in den letzten Wochen», freut sich Schurter.

Der Liebling der Massen