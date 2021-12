Weltcup in St. Moritz «Sie ist ein Champion»: Bei Corinne Suter ist das Lachen zurückgekehrt In Kanada gelang Corinne Suter ein starkes Comeback. Beim Weltcup in St. Moritz will sie an diesem Wochenende an die Leistungen von Lake Louise anknüpfen. Der Schweizer Cheftrainer lobt sie. Sie selbst sagt: «Mir fehlt noch die Unbeschwertheit.»

Die Wunden sind geheilt, die Schmerzen sind weg: Corinne Suter. Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Tage zwischen den Übersee-Rennen und dem Heimweltcup in St. Moritz sind knapp bemessen. Zwischen zwei Wochenenden wechseln die Athletinnen den Kontinent, schütteln den Jetlag ab und passen sich den Bedingungen im Oberengadin an. Ganz reibungslos verlief der Transfer in dieser Woche nicht.

Am Montag bei der Ankunft in Zürich-Kloten fehlten zuerst noch Teile des Gepäcks, sie wurden dann nachgeliefert. «Das Reisen braucht mehr Energie als erwartet», sagt Corinne Suter am Freitagabend im Teamhotel in St. Moritz. Am Dienstag machten sich die Strapazen mit etwas Zeitverzögerung bemerkbar und Suter blieb lange im Bett.

Ein Erholungstag musste reichen, schon «bald einmal» habe sie wieder mit dem Konditionstraining begonnen. Am Donnerstag folgte die Anreise nach St. Moritz, am Freitag stand ein Hangbefahren auf der Weltcup-Piste an. Ein richtiges Training gab es nicht, weil in diesem Jahr keine Abfahrt, sondern zwei Super-Gs (Samstag/Sonntag) auf dem Programm stehen.

Sechs Wochen Trainingspause nach Sturz

Auf der Nordamerika-Reise gelang Suter ein Schritt in die richtige Richtung, obwohl die Vorzeichen schlecht waren. Sie kam aus einer Verletzung, die sie sich Ende September im Training zuzog. Bei 100 Stundenkilometern stürzte sie und zog sich Knochenprellungen an beiden Schienbeinplateaus zu. Anfang Woche teilte sie ein Bild in den sozialen Medien, aufgenommen nach dem Sturz. Die Schürfungen im Gesicht lassen erahnen, dass Suter viel Glück hatte.

Corinne Suter zeigt auf Instagram ihre Schürfungen. Instagram

Nach dem Sturz musste sie eine Trainingspause von sechs Wochen einlegen. Die Verletzung habe sie mittlerweile hinter sich gelassen. Schmerzen verspüre sie keine mehr. Sie sagt aber: «Ich merke, dass mir die Unbeschwertheit fehlt. Aber mit jedem Schwung gewinne ich ein bisschen davon zurück.»

Die Vorbereitung war so schlecht wie noch nie

In Kanada kamen erschwerende Faktoren hinzu. Die äusseren Bedingungen im Trainingscamp in Nakiska waren nicht optimal. Es gab viel Wind und weiche Pisten. «So schlecht vorbereitet waren wir noch nie», sagt Suter.

In den beiden Abfahrten war von der schwierigen Vorgeschichte schliesslich wenig erkennbar. Suter gelang ein fünfter und ein dritter Platz. Das hat auch Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor beeindruckt. Er sagt: «Corinne ist ein Champion. Ihre Leistung war herausragend. Und das, obschon sie so wenig Vorbereitungszeit hatte.» Sie selbst, die Abfahrtsweltmeisterin, relativiert hingegen: «Es ist nicht so, dass ich am Morgen aufstehe und sage: ‹Ich werde Dritte›. Es braucht enorm viel dafür.» Sie habe sich in den letzten Wochen bewusst an kleinen Erfolgserlebnissen aufgebaut, etwa wenn der Speed gut oder gewisse Passagen schnell waren.

Nur Rennen helfen, die Selbstzweifel zu zerstreuen

Das notorische Zweifeln, das ihr in früheren Tagen im Wege stand, lässt sie zwar nicht mehr aufkommen. Und dennoch ist eine gewisse Unsicherheit nach einer Verletzung logisch. «Zweifel gibt es nach wie vor ein wenig. Aber momentan bin ich so weit, dass ich weiss, wie ich mit diesen Gedanken umgehen muss.» Eigentlich helfen nur Renneinsätze, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Sie sagt: «Es wird von Tag zu Tag besser.»

Besser als alle anderen war bislang Sofia Goggia. Die zuweilen waghalsige Italienerin gewann alle drei Speedrennen in Kanada und wird auch am Wochenende in St. Moritz die Favoritin sein. Auf Corinne Suter hatte sie in der ersten Abfahrt etwas über zwei Sekunden Reserve. In der zweiten Abfahrt konnte die Schweizerin den Rückstand halbieren. «Bei Goggia hat alles super zusammengepasst. Aber ich glaube, je mehr wir fahren, desto näher kommen wir ihr», sagt Suter. Ob das auf der Corviglia möglich sein wird?

Sie war bis jetzt eine Klasse für sich in den Speedrennen: Sofia Goggia. Nick Didlick/EPA

Mit dem Bündner Skiort verbindet Suter gute Gefühle. Sie bezeichnet St. Moritz als eines ihrer Lieblingsrennen, ehe sie für einen Lacher sorgt. «Vorhin hat mir zwar jemand gesagt, dass mein Bestergebnis hier ein sechster Platz war.» Den besagten sechsten Platz erreichte sie im Dezember 2019. Es war das bislang letzte Weltcup-Rennen in St. Moritz.