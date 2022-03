Weltcup-Finale Ein Familienanlass in Courchevel und gemischte Gefühle bei Marco Odermatt Aleksander Kilde gewinnt erstmals die Kristallkugel für den besten Abfahrer des Winters. Beat Feuz zeigt sich als fairer Verlierer und sagt: «Wir Abfahrer sind wie eine Familie.»

«Es ist eine Ehre für mich, dass ich dich geschlagen habe», sagt Aleksander Kilde (links) zu Beat Feuz. Alessandro Trovati/AP

Ein bisschen erinnert der Weltcupfinal in Courchevel an einen jährlich stattfindenden Familienanlass. Viele vertraute Gesichter tauchen auf, es kommt neuer Nachwuchs dazu, den einen Onkel mag man mehr als den anderen, man lässt da und dort ein paar nette Worte liegen - schliesslich sieht man die meisten Leute nach diesem Anlass lange nicht mehr.

Der Norweger Aleksander Kilde, seit Mittwoch offiziell der beste Abfahrer der Weltcupsaison, stellte sich neben Beat Feuz ins TV-Bild und sagte zum Schweizer: «Es ist eine Ehre für mich, dass ich dich geschlagen habe.» Feuz, in dessen Worten trotz der verlorenen Abfahrtskugel keine Verstimmung zu hören war, sagte: «Wir Abfahrer sind wie eine Familie. Man freut sich natürlich über die eigenen Leistungen. Aber man gönnt es auch einem anderen.»

Feuz, 35-jährig und seit Anfang Jahr zweifacher Vater, spricht wie einer, der angekommen ist. Im Leben einerseits, im Beruf andererseits. Er hat die bösen Geister vertrieben und 11 Knieoperationen überstanden. Er ist 2017 Weltmeister und 2022 Olympiasieger geworden. Er hat in Kitzbühel und Wengen je drei Rennen gewonnen. Und er gewann viermal in Serie die Kristallkugel in der Abfahrtswertung.

Und am Ende gewinnt der Österreicher

Auch für Marco Odermatt war Feuz eine Vaterfigur. Er nahm den gut 10 Jahre jüngeren Marco Odermatt unter seine Fittiche, als dieser vermehrt auf Speedrennen setzte. Der Nidwaldner profitierte von der Erfahrung des Emmentalers, etwa in Kitzbühel. Doch die Beziehung war nicht einseitig. Feuz schöpfte Energie aus der Zusammenarbeit. Bernhard Russi sagte einmal dieser Zeitung, Feuz könne dank Odermatt eine zweite Stufe zünden. «Das machst du automatisch, wenn einer innerhalb des Teams hochkommt und dir Dampf macht», so Russi.

Marco Odermatt (links) ist der Gesamtweltcup nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Alessandro Trovati / AP

Odermatt wollte Feuz in der letzten Abfahrt des Jahres etwas zurückgeben, ein Präsent für den Mentor. Odermatt kannte die Konstellation in der Zwischenrangliste, als er sich auf die Eclipse, die neu eröffnete Piste von Courchevel gab. Im Ziel sass Beat Feuz auf dem Leaderthron, 31 Hundertstel vor Aleksander Kilde liegend. Nach diesem Stand hätte der Norweger mit drei Pünktchen Vorsprung die Disziplinenwertung gewonnen. Wenn sich Odermatt zwischen die beiden Konkurrenten geschoben hätte, hätte Kilde 20 Punkte weniger gekriegt - die Kugel wäre an Feuz gegangen.

Der Nidwaldner aber fuhr zu schnell. Er schob sich an die Spitze, die Punktedifferenz zwischen Feuz und Kilde blieb bestehen. Es leuchtete grün im Zielraum, doch Odermatt fasste sich bald einmal an den Kopf aus Enttäuschung. Als mit der Startnummer 11 dem Österreicher Vincent Kriechmayr die Siegesfahrt gelang, wuchs der Rückstand von Feuz in der Abfahrtswertung auf 13 Punkte an. Die Entscheidung war gefallen. Kilde gewann erstmals die kleine Kristallkugel in der Abfahrt.

Die Rechnereien sind beendet

Es klappte nicht mit dem Geschenk. Odermatt konnte dafür mit dem 2. Platz alle Rechnereien im Gesamtweltcup beenden. Kilde hat nun 359 Punkte Rückstand. Bei drei ausstehenden Rennen würde nicht einmal mehr Zauberei helfen. Odermatt sagte gegenüber SRF: «Es ist schön, dass ich nochmals eine gute Abfahrt gezeigt habe. Trotzdem habe ich gemischte Gefühle. Ich wollte eigentlich Beat helfen, dass er die Kugel gewinnen kann.» Auf den definitiven Sieg in der Gesamtwertung angesprochen sagte er: «Für mich war die Sache nach Kranjska Gora klar. Dass Kilde drei Siege und im Slalom einen Top-10-Platz herausfahren wird, ist in der Praxis nicht möglich.»

Kilde konnte am Ende dennoch jubeln, nun halt mit der kleinen Kristallkugel in der Hand. Fast noch grösser schien seine Freude aber, als seine Partnerin Mikaela Shiffrin am Mittag die Frauenabfahrt gewann. Es könnte die Vorentscheidung im Gesamtweltcup gewesen sein. Shiffrin hat nun 156 Punkte Vorsprung auf Vlhova, am Donnerstag könnte sie im Super-G alles klar machen. Kurz nach dem Sieg rannte Shiffrin auf Kilde zu, umarmte ihn, küsste ihn, umarmte ihn noch einmal. Die Emotionen beim Familientreffen sind gross.