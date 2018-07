Mit seinem insgesamt zehnten Sieg auf dem europäischen Circuit, dem ersten in diesem Jahr, bestätigte sich der 35-Jährige aus Stockholm als einer der besten europäischen Golfer der Gegenwart. Der Sieg an einem Majorturnier fehlt ihm noch, aber hierfür wird er in dieser Saison noch zwei Chancen bekommen.

Noren hatte vor der Schlussrunde einen Rückstand von sieben Schlägen auf den Leader, seinen jungen Landmann Marcus Kinhult. Dieser lieferte aber eine schwache Runde ab, sodass der Weg für Noren frei war.

Noren gewann das Omega European Masters, das grosse Schweizer Turnier auf dem Walliser Hochplateau, in den Jahren 2009 und 2016.