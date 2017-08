Am 29. April hat Wladimir Klitschko in London eine bittere K.o.-Niederlage gegen den britischen Weltmeister Anthony Joshua einstecken müssen. Schon damals kamen Rücktrittsgedanken auf. Erst vor wenigen Tagen wurde indessen über einen möglichen Rückkampf zwischen Joshua und dem ehemaligen Champion Klitschko in Las Vegas berichtet. Zu diesem Fight wird es nicht mehr kommen.

Wladimir Klitschko hielt die WM-Gürtel im Superschwergewicht der Weltverbände WBA, IBF, WBO und IBO. Er gilt als einer der bedeutendsten Schwergewichtsboxer aller Zeiten. Nur Joe Louis (25 erfolgreiche Titelverteidigungen hintereinander) war länger Weltmeister als Wladimir Klitschko (23), nicht aber Larry Holmes (20) oder Muhammad Ali (19). Als Amateur gewann Klitschko 1996 in Atlanta auch eine olympische Goldmedaille.