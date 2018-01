Der Wald ist das Stadion der Orientierungsläufer, denn OL ist die einzige Sportart, die in Wäldern stattfindet. In knapp zwei Monaten beginnt die nationale Saison mit drei Wettkämpfen in der Nordwestschweiz – in einem teilweise arg verwüsteten Stadion. Wie gehen Veranstalter und Läufer damit um?