Nachdem sich der 57-jährige Engländer Phil "The Power" Taylor auf dem Weg zu seinem 17. und letzten Weltmeistertitel im Halbfinal souverän gegen den Waliser Jamie Lewis durchgesetzt hatte, erlebten die Fans im vollen Alexandra Palace in London, dem Ally Pally, einen zweiten Halbfinal, der in die Geschichte des Dartsports eingehen wird.

Der 27-jährige englische Profineuling Rob Cross, Nummer 20 der Weltrangliste, war dem zweifachen Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden, Mighty Mike genannt, von Anfang an ebenbürtig. Beide hatten Chancen auf eine frühzeitige Entscheidung. Aber schliesslich ging die nach best of 11 ausgetragene Partie bei 5:5 Sätzen und 3:3 Legs in die Verlängerung.

Gemäss dem Reglement muss ein Spieler im letzten Satz zwei Legs zwischen sich und den Gegner bringen, um zu gewinnen. Ein weiterer Passus besagt, dass bei 5:5 Legs ein sogenanntes Sudden-death-Leg entscheidet. Auf dieses kam es ganz zuletzt an. Der Youngster erwies sich in der für beide Spieler ungewohnten Situation als nervenstark.

Der Best-of-13-Final zwischen Taylor und Cross findet am Neujahrsabend um 20 Uhr Schweizer Zeit statt.