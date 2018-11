Trotz nur eines gewonnenen Punktes ist es nicht so, dass die Thuner in der Königsklasse überfordert sind. Dreimal verloren sie mit einem Tor Unterschied, und nun hielten sie auch in Leon, beim Tabellendritten der spanischen Liga, gut mit.

Den Berner Oberländern wurde aber einmal mehr die fehlende Konstanz zum Verhängnis. So blieben sie nach dem 19:19 (45.) während mehr als zehn Minuten ohne Torerfolg und gerieten vorentscheidend 19:23 in Rückstand (55.).

Resultate und Tabelle:

Champions League. Gruppe D. Samstag: Ademar Leon (ESP) - Wacker Thun 24:21 (14:12). Wisla Plock (POL) - Dinamo Bukarest 29:28 (14:12). Riihimäen Cocks (FIN) - Elverum (NOR) 25:28 (12:15). - Rangliste (je 6 Spiele): 1. Ademar Leon 9. 2. Wisla Plock 8 (172:149). 3. Elverum 8 (168:162). 4. Dinamo Bukarest 8 (173:170). 5. Riihimäen Cocks 2. 6. Wacker Thun 1. - Sonntag, 11. November (15.15 Uhr): Riihimäen Cocks - Wacker Thun.

Modus: Die besten zwei Teams qualifizieren sich für die Playoffs um zwei Achtelfinal-Plätze.