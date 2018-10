Angeführt von der erneut herausragenden Simone Biles liessen die USA von Beginn des Finals an keine Zweifel über den Sieger aufkommen. Bereits nach den Vorträgen am Sprung und am Stufenbarren lagen die Amerikanerinnen mit viereinhalb und mehr Punkten vor der Konkurrenz.

So konnte es sich auch Biles einen Fehler erlauben, als sie sich am Schwebebalken auf dem Gerät abstützen musste, um einen Sturz zu vermeiden. Und auch Morgan Hurd, der Mehrkampf-Weltmeisterin von 2017, gelang am Boden nur ein durchschnittlicher Vortrag, im Gegensatz zur Konkurrenz kamen die alten und neuen Weltmeisterinnen aber ohne Sturz durch den Wettkampf.

Den spannenden Kampf um Bronze entschied China dank einem starken Vortrag zum Abschluss am Sprung vor Kanada zu seinen Gunsten, nachdem die Asiatinnen am Schwebebalken zwei Stürze zu verzeichnen hatten. Vor dem letzten der vier Geräte hatten sich alle Teams noch Hoffnungen auf einen Platz auf dem Podest machen können.