Maria Ugolkova schied über die vier Bahnlängen im Crawl-Stil in den Vorläufen aus. Die Schwimmerin des SC Uster Wallisellen, am Sonntag über 200 m Lagen noch im Halbfinal, klassierte sich im 18. Rang.

In 1:59,13 verfehlte Ugolkova ihren eigenen Schweizer Rekord vom Juni 2017 um 0,36 Sekunden, zur Halbfinal-Qualifikation der Top 16 fehlten ihr ebenfalls nur 0,47 Sekunden. Vorlaufschnellste über 200 m Crawl war die italienische Weltrekordhalterin Federica Pellegrini in 1:56,07, die knapp vor der Amerikanerin Katie Ledecky blieb.

Weltrekord durch Adam Peaty

Yannick Käser klassierte sich über 50 m Brust trotz persönlicher Bestzeit unter 81 Teilnehmern im 29. Rang. In 27,84 blieb der Aargauer um sieben Hundertstel über dem Schweizer Rekord von Martin Schweizer.

Vorlaufschnellster war Adam Peaty. Der Brite schlug in 26,10 an, womit er gleich um 0,32 Sekunden unter seinem zweijährigen Weltrekord blieb. Es war der zweite Weltrekord bei den Titelkämpfen in Budapest nach der Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström am Sonntag über 100 m Crawl.

Liess ganz nahe am Rekord

Auch für Nils Liess war auf seiner Paradestrecke 200 m Delfin im Vorlauf Endstation. Der Genfer blieb in 1:57,96 nur um acht Hundertstel über seinem Schweizer Rekord vom März 2017. Liess klassierte sich im 20. Rang, zur Halbfinal-Teilnahme fehlten ihm allerdings 1,25 Sekunden.

Vorlaufschnellster war Laszlo Cseh aus Ungarn in 1:54,08.