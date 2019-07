Lowry war mit einem Vorsprung von vier Schlägen in die Schlussrunde gestartet. Er baute bis zuletzt die Reserve auf den zweitplatzierten Engländer Tommy Fleetwood auf sechs Schläge aus.

Lowry ist am ältesten Turnier der Welt der erste Sieger aus Irland seit Padraig Harrington, der 2007 und 2008 gewann.

Der Amerikaner Brooks Koepka, der einzige in der Spitzengruppe verbliebene Topfavorit, fiel am letzten Wettkampftag mit vier Schlagverlusten (Bogeys) auf den ersten vier Löchern aus der Entscheidung.

Shane Lowry ist seit Jahren eine fest Grösse auf der europäischen und neuerdings auch auf der amerikanischen Tour. Er gewann vier Profiturniere, jedoch bis zu diesem Wochenende keines der vier Turniere auf Grand-Slam-Stufe. Nach dem Wechsel zu den Professionals 2009 trat er mit Unterbrüchen sechsmal am Omega European Masters in Crans-Montana an, allerdings mit bescheidenem Erfolg. Über den 13. Platz brachte er es nie hinaus.

Am British Open in dieser Woche gehörte er nicht einmal zum erweiterten Kreis der Favoriten. Sein Triumph kommt ungefähr so überraschend wie jener des Amerikaners Gary Woodland am US Open Mitte Juni.

Die einzige aussergewöhnliche Leistung der Karriere glückte Lowry vor zehn Jahren. Als 22-jähriger Amateur liess er am Irish Open sämtliche Profis hinter sich.

Im Jahr 2000 hatte Tiger Woods in St. Andrews das British Open mit 19 Schlägen unter Par gewonnen. Es ist bis heute der Rekord am British Open und an den vier Majorturnieren überhaupt. Lowry kam in der Schlussrunde zeitweise auf einen Schlag an die Marke heran, was nur für das konstante und exzellente Spiel des verdienten Siegers spricht.