Grund für die Absage des dreifachen Olympiasiegers ist eine Knöchelverletzung am rechten Fuss, die sich Uchimura vergangenen Monat zugezogen hat. "Es ist frustrierend, aber es macht keinen Sinn, so am Wettkampf teilzunehmen", erklärte der 29-Jährige.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Uchimura an den Weltmeisterschaften Verletzungspech zu beklagen: Eine Fussverletzung zwang den erfolgreichsten Kunstturner der Geschichte damals in Montreal zur Aufgabe nach drei Geräten. Zuvor war er von 2009 bis 2015 im Mehrkampf an den Titelkämpfen ungeschlagen geblieben und sechsmal in Folge Weltmeister geworden.