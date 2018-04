Maroney habe gegenüber ihrem damaligen Trainer John Geddert "laut gesagt, dass Larry mich in der Nacht davor angefasst hat", sagte die zurückgetretene Turnerin. Nassar habe sie "hunderte Male" misshandelt. Der schlimmste Vorfall habe sich 2011 in Tokio ereignet, als sie 15 Jahre alt war - davon habe sie Geddert am folgenden Tag berichtet, als sie mit ihm und anderen in einem Auto sass.

Nassar sei in jener Nacht "zu weit gegangen", sagte die Sportlerin in dem Interview. "Ich habe gebrüllt, nackt, auf einem Bett. Er war auf mir. Und ich dachte, ich würde sterben."