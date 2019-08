Sein Team Lotto-Soudal bestätigte, dass der 22-Jährige nach einem schweren Sturz auf dem Teilstück von Chorzow nach Zabrze seinen Verletzungen erlegen ist.

Lambrecht hatte an der WM 2018 in Innsbruck im U23-Rennen hinter dem Schweizer Marc Hirschi die Silbermedaille gewonnen. In diesem Jahr wurde das Talent Vierter bei der Flèche Wallonne, Sechster im Amstel Gold Race und gewann die Jungfahrer-Wertung beim Dauphiné.