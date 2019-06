Stephen Curry stach bei Golden State mit 31 Punkten heraus. Bei Toronto war Kawhi Leonard mit 26 Zählern der beste Punktesammler. Damit kommt es in der Nacht auf Freitag in der Best-of-7-Serie nun zu einem weiteren Spiel in Oakland, Kalifornien.

Bei den Warriors gab Superstar Kevin Durant nach einmonatiger Verletzungspause sein Comeback - und verletzte sich erneut. Nachdem er im ersten Viertel seine drei Dreipunkte-Versuche verwertet und bei nur einem Fehlwurf insgesamt elf Punkte verbucht hatte, zog er sich zu Beginn des zweiten Abschnitts nach einem Dribbling eine Fussverletzung zu. Durant kehrte nicht mehr aufs Parkett zurück. Das Stadion verliess er später an Krücken.