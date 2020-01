Auf dem renommierten Küstenplatz von Torrey Pines nördlich von San Diego hat Woods in der Vergangenheit schon achtmal gewonnen. Mit einem weiteren Sieg, seinem 83. auf dem amerikanischen Circuit, würde der 44-jährige Woods alleiniger Rekordhalter vor Sam Snead werden.

Nach seinen ursprünglichen Plänen wollte Woods erst am 13. Februar am Turnier in Pacific Palisades bei Los Angeles den Wettkampf wieder aufnehmen.