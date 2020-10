Tampa Bay Rays siegen nach spektakulärem Finish

Das Team aus Florida gewann das vierte Spiel der World Series gegen die Los Angeles Dodgers in Arlington, Texas, 8:7 und glich die Serie zum 2:2 aus.

Zwei Fehler der Dodgers im selben Spielzug brachten in einem spektakulären letzten Inning die Wende zugunsten der Rays. Den entscheidenden Run erzielte Randy Arozarena, nachdem Dodgers-Catcher Will Smith den Ball nicht unter Kontrolle gebracht hatte.

Die fünfte Partie der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Montag statt. Die Dodgers streben ihren ersten Titelgewinn seit 1988 an, 2017 und 2018 zogen sie in den World Series jeweils den Kürzeren.