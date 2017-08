Der Olympiasieger von London 2012, der an Europameisterschaften noch nie eine Einzelmedaille gewann, hatte die Qual der Wahl. Er entschied sich gegen Hannah, mit der er in dieser Saison in Falsterbo, Lummen und San Giovanni GP-Siege errang, und auch gegen Corbinian, den Weltcupsieger von 2016.

Bianca ist etwas erfahrener als die Belgien-Stute Hannah und überzeugte dieses Jahr mit Doppel-Nullern in den Fünfsterne-Nationenpreisen von Rom, St. Gallen und Rotterdam.