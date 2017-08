Korah verpasste Silber um zwei Hunderstelsekunden. Mit Ajla Del Ponte lief auch eine weitere Schweizer Sprinterin im Final mit. Sie klassierte sich in 11,62 im 8. Rang. Sowohl Kora als auch Del Ponte, die vor zwei Wochen an der WM in London Teil der Schweizer 4x100m-Staffel waren, stehen am Sonntag in Taiwans Hauptstadt ebenfalls in der Staffel im Einsatz.

Mit Dany Brand und Alain-Hérvé Mfomkpa schafften zwei Schweizer über 400 m Hürden den Einzug in die Halbfinals.