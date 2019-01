Mit dem Gewinn der ersten beiden Sätze im Heimspiel gegen Österreich sicherten sich die Schweizerinnen den einen noch benötigten Punkt.

Damit kann das Team von Timo Lippuner in der Gruppe B von den Österreicherinnen nicht mehr vom 2. Platz verdrängt werden, der zur Teilnahme an der EM-Endrunde im nächsten Sommer in Polen, Ungarn, der Slowakei und der Türkei berechtigt.