Heinzer schaffte mit einem standesgemässen 15:7-Sieg über den Dänen Patrick Jörgensen die Runde der letzten 16. Gegen den Japaner Satoru Uyama, die Nummer 32 der Welt, kämpft der Schwyzer in seinem nächsten Gefecht um den Einzug in die Viertelfinals.

Bereits in den Sechzehntelfinals scheiterten dagegen der Olympia-Vierte Benjamin Steffen sowie Überraschungsmann Georg Kuhn. Der Basler Linkshänder Steffen unterlag dem 20-jährigen Japaner Koki Kano, der Weltnummer 22, mit 11:15. Kuhn zog gegen den Argentinier Andres Lugones (Weltnummer 50) mit 7:15 den Kürzeren.

Kuhn hatte zum Auftakt des 64er-Tableaus noch für grosses Aufsehen gesorgt. Die Weltnummer 101 verblüffte mit einem 15:12-Erfolg über den Weltranglisten-Ersten und Einzel-Europameister Yannick Borel aus Frankreich. Der 25-jährige Zürcher Kuhn gilt vom aktuellen Schweizer WM-Team "nur" als Nummer 4.

Im Gegensatz zu Heinzer und Steffen, die zu den 16 Gesetzten für den Finaltag zählten, hatte sich Kuhn am Mittwoch über die Ausscheidung für die letzten 64 vom Samstag qualifizieren müssen.

Als erster Schweizer schied am Finaltag der ebenfalls nicht gesetzt gewesene Einzel-EM-Achte Michele Niggeler bereits in der ersten Hauptrunde aus. Der Tessiner verlor im 64er-Tableau gegen den letztjährigen Asien-Meister und Olympia-Fünften Park Kyoungdoo aus Südkorea mit 8:10. Kyoungdoos Landsmann, Olympiasieger Park Sangyoung, blieb genauso wie Borel unerwartet bereits in den Top 64 auf der Strecke.