Das Team mit Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Ersatzfechter Lucas Malcotti setzte sich im Halbfinal gegen den topgesetzten Titelverteidiger und Olympiasieger Frankreich mit 45:38 durch. Im Final trifft die Schweiz auf Südkorea.

Gegen die Asiaten unterlagen die Schweizer 2015 an den WM in Moskau in den Halbfinals mit 37:45. Oder zuletzt bei Olympia in Rio das damals (unbedeutende) Gefecht um den 5. Rang (36:45).

In einem starken Schweizer Team gegen Frankreich ragte Max Heinzer heraus. Er übernahm mit einem Rückstand von 30:31 und führte im vorletzten Gefecht mit einem 10:2 über Alex Fava die Schweiz zu einer vorentscheidenden 40:33-Führung. Benjamin Steffen, der Olympia-Vierte und aktuelle WM-Siebte, liess dann mit einem 5:5 gegen Yannick Borel, den Einzel-Europameister der letzten drei Jahre, nichts mehr anbrennen.

Erfolgreiche Schweizer Revanchen

Die Schweiz und Frankreich standen sich bereits im letztjährigen WM-Final bereits gegenüber. Dabei verpassten die Schweizer den erstmaligen WM-Titelgewinn im Teamwettbewerb damals nur hauchdünn. Als Teamleader Heinzer mit einer Hirnerschütterung die Planche bei einer 32:29-Führung verlassen musste, zog die Schweiz gegen den hochfavorisierten Olympiasieger doch noch den Kürzeren (43:45).

In den Viertelfinals hatte die Schweiz den aktuellen Olympia-Zweiten Italien mit 36:35 bezwungen. Es war eine weitere erfolgreiche Revanche gegen Italien. Erst vor einem Monat zogen die Schweizer an den EM in Novi Sad gegen den gleichen Gegner im Kampf um die Bronzemedaille noch deutlich den Kürzeren (29:45).

Im Vorjahr hatten sich die Schweizer ebenfalls in den WM-Viertelfinals gegen die Italiener durchgesetzt. Es war schon da eine gelungene Revanche für die bittere Niederlage in den Viertelfinals an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewesen.