Es ist die fünfte Team-WM-Medaille in Folge für die Schweizer Degen-Männer seit 2014 und die dritte bronzene Auszeichnung in dieser Zeitspanne. Im Vorjahr hatte es Gold und 2017 Silber gegeben.

Noch wertvoller aber ist, dass das Schweizer Quartett mit Max Heinzer, Michele Niggeler, Benjamin Steffen und Lucas Malcotti mit diesem Top-Abschneiden einen grossen Schritt Richtung Olympia-Qualifikation tat.

Das Ergebnis an der WM zählt innerhalb der einjährigen Qualifikationsphase doppelt. Die ersten vier der Team-Weltrangliste plus die nachfolgenden Kontinental-Besten qualifizieren sich für Olympia 2020 in Tokio und verfügen dort gleichzeitig über drei Einzel-Startplätze.

Steffen leitete Wende zum Sieg ein

Im Gefecht um Platz 3 gegen das als Nummer 9 gesetzt gewesene China erwies sich der Olympia-Vierte Benjamin Steffen mit einer Plus-5-Gesamtbilanz als Matchwinner.

Niggeler hatte zunächst im Auftaktgefecht mit 3:4 den Kürzeren gezogen. Heinzer wendete daraufhin mit einem 5:3 zum 8:7 das Blatt. Steffen baute das Polster anschliessend auf 12:9 aus, ehe der Vorsprung nach Niggelers zweitem Gefecht bis auf einen Punkt schrumpfte (17:16).

Und nach Steffens zweitem Gefecht lagen die Chinesen gar mit 21:19 in Führung. Heinzer verkürzte daraufhin auf 23:24, ehe Linkshänder Steffen in seinem letzten Gefecht mit einem herausragenden 9:3 über Wang Zijie zum 32:27 die Vorentscheidung für die Schweiz herbeiführte. Niggeler vergrösserte mit einer Plus-2-Bilanz zum 40:33 den Vorsprung, ehe Heinzer den Sieg mit einer Plus-3-Bilanz und einem Spektakel-Treffer zum Abschluss die Fortsetzung der Schweizer WM-Medaillenserie komplettierte.

In den Halbfinals gegen Frankreich (27:45) hatten die Schweizer von Beginn an zurückgelegen. Sie besassen nie die Chance, das Gefecht noch zu kehren. Frankreich war vor allen Dingen auch dank der Rückkehr von Team-Olympiasieger Daniel Jérent nach einer einjährigen Dopingsperre (drei Abwesenheitsfälle bei unangekündigten Kontrollen) fast unantastbar.

Heinzer als Matchwinner gegen Israel

Die Halbfinals hatten die Schweizer mit Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Lucas Malcotti mit einem 45:34-Sieg über Israel erreicht. Gegen Israel führte Teamleader Heinzer in seinem zweiten Gefecht die Entscheidung zum Schweizer Viertelfinal-Sieg herbei, als er beim Stande von 14:13 übernahm und gegen Daniel Lis auf 25:17 davonzog.

Die Schweizer waren in Budapest als Titelverteidiger und aktuelle Nummer 2 der Welt angetreten. Die erste Weltcup-Veranstaltung innerhalb der einjährigen Qualifikationsphase hatten die Schweizer im Mai in Paris gewonnen, an den Europameisterschaften im Vormonat resultierte der 6. Rang. Nach den WM fallen innerhalb der einjhrigen Qualifikationsphase noch vier Team-Weltcups der nächsten Saison mit einem Streichresultat in die Wertung. Zu den ausstehenden Qualfikations-Events zählt der Weltcup von Ende November in Bern.