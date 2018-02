Der Inhalt eines möglichen künftigen Abkommens für Informationssicherheit mit dem südostasiatischen Land ist noch völlig offen. Man sei erst am Startpunkt von Sondierungsgesprächen, sagte Urs Wiedmer, Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Wiedmer begleitet Parmelin in Südkorea.

Als Informationssicherheit bezeichnet man Eigenschaften von informationsverarbeitenden und -lagernden (technischen oder nicht-technischen) Systemen, die die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sicherstellen. Bei Abkommen zur Informationssicherheit geht es häufig auch um den Schutz vor Cyberrisiken.

Lage auf koreanischer Halbinsel erörtert

Des weitern erörterten Parmelin und Song Young Moo bei ihrem Treffen die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und das Schweizer Engagement im Rahmen der Neutralen Überwachungskommission (NNSC). Dies teilte das VBS per Twitter mit.

Bundesrat Parmelin weilt bis Sonntag in Südkorea. Als Erstes hatte er sich am Donnerstag in Panmunjeom in der Demilitarisierten Zone ein Bild über die Lage an der innerkoreanischen Demarkationslinie verschafft. Er informierte sich dabei auch über die Arbeit der Schweizer Offiziere innerhalb der NNSC.

Seit dem Ende des Koreakrieges 1953 ist die Schweiz in Korea präsent. Die Aufgabe der Schweizer Offiziere besteht darin, die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens zwischen den Kriegsparteien zu überwachen.

Schwergewichtig verfolgt Parmelin bei seinem Südkorea-Besuch die Wettkämpfe an den Olympischen Winterspielen mit. Man habe am Donnerstagabend im House of Switzerland die Schweizer Medaillengewinner gefeiert, berichtete VBS-Sprecher Wiedmer am Freitag.