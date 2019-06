Das Team von Trainer Michael Suter wurde an der Auslosung in Wien in die Gruppe F in Göteborg eingeteilt. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde. Die kommende Europameisterschaft wird vom 9. bis 26. Januar erstmals mit 24 Nationen und in drei Ländern ausgetragen. Neben Schweden wird in Österreich und Norwegen gespielt.