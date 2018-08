Sasha Touretski sorgte für den bereits vierten Schweizer Rekord in Schottland. Die Schwimmerin des SC Uster-Wallisellen schlug über 50 m Rücken in 28,46 an, womit sie ihre eigene Bestmarke vom 14. Juli in Aarau gleich um 0,45 Sekunden unterbot.

Trotz dem 17. Platz qualifizierte sich Touretski für die Halbfinals der besten 16. Pro Nation und Disziplin dürfen zwar jeweils vier Schwimmerinnen zu den Vorläufen starten, aber nur maximal zwei kommen eine Runde weiter. Hingegen Nina Kost schied trotz persönlicher Bestleistung als 23. in 28,72 aus.

Liess noch steigerungsfähig

Nils Liess blieb über 200 m Delfin in 1:59,17 zwar fast eineinhalb Sekunden über seinem eigenen Schweizer Rekord. Dennoch zog der Westschweizer als 17. gerade noch in die Halbfinals ein. Noè Ponti klassierte sich in 1:59,41 im 20. Rang. Dem erst 17-jährigen Tessiner, der seine persönliche Bestzeit deutlich unterbot, fehlten zum Einzug in die Top 16 lediglich acht Hundertstel.

Lisa Mamié (26.) und Sara Staudinger (40.) verpassten über 100 m Brust ihre eigenen Bestzeiten knapp und schieden in den Vorläufen aus.

Die Finalsession am Abend beginnt um 18.00 Uhr.