Der Heimsieg kam San Antonio aber teuer zu stehen. Im letzten Viertel griff sich der Franzose Tony Parker bei der Landung ans linke Knie und musste vom Platz getragen werden. Wie schwer die Verletzung des 34-Jährigen ist, wird ein MRI zeigen müssen. Trainer Gregg Popovich wagte nach dem Spiel bereits eine erste Prognose: "Das sah gar nicht gut aus".

Auf Seiten von Houston kam Clint Capela in 25 Minuten Einsatzzeit auf 14 Punkte und 3 Rebounds. Der Westschweizer konnte damit nicht ganz an die Leistung aus Spiel 1 anknüpfen, wo ihm 20 Punkte und 13 Rebounds gelungen waren.

LeBron James überholt Abdul-Jabbar

In der Eastern Conference besiegten die Cleveland Cavaliers zuhause die Toronto Raptors 125:103 und führen in der Viertelfinal-Serie mit 2:0. LeBron James erzielte dabei 39 Punkte für Cleveland und überholte damit Kareem Abdul-Jabbar in der Topskorer-Liste der Playoffs. Mit seinen 5777 in Playoff-Partien erzielten Punkten liegt er nur noch hinter Michael Jordan mit 5987 Zählern.