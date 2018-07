Eine Schnittverletzung am linken Daumen hatte Giger mehrere Wochen ausser Gefecht gesetzt. Bei der Rückkehr in den Wettkampf zeigte sich der erst 20-jährige Thurgauer sogleich wieder von seiner unwiderstehlichen Seite. Er räumte alle Hindernisse aus dem Weg, im Schlussgang den Appenzeller Michael Bless. Mit dem ersten Zug (Kurz) bettete Giger seinen Nordostschweizer Teilverbandskollegen ins Sägemehl, drückte erfolgreich nach und stand nach weniger 25 Sekunden als Festsieger fest.

Mit dem zweiten Triumph in einem Bergfest nach der Schwägalp 2016 setzte Giger eine bemerkenswerte Serie fort. Der Zimmermann aus Ottoberg war vor seinem Start auf dem Weissenstein, dem vierten von sechs Bergkranzfesten der Saison, bis Ende Mai zu drei Wettkämpfen angetreten. Am Thurgauer, am Zürcher und am St. Galler Kantonalen hatte das Supertalent jeweils obenaus geschwungen.

Einen emotionalen Abschied erlebte Bruno Gisler. Dem besten Nordwestschweizer Schwinger der letzten Jahre blieb der perfekte Abgang jedoch verwehrt. Im sechsten Gang stellte der bald 35-jährige Landwirt mit dem Thurgauer Beni Notz und verpasste dadurch den 128. Kranz seiner Karriere.