Der 39-jährige Deutsche unterzog sich am Donnerstag in Dallas einer Operation am linken Knöchel. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Der 2,13 m grosse Nowitzki kann in den abschliessenden drei Spielen der Regular Season in der nordamerikanischen Profiliga nicht mehr dabei sein und fehlte den Texanern, die sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren können, bereits am Mittwoch im Auswärtsspiel bei den Orlando Magic (100:105).

Wie die Tageszeitung "Dallas Morning News" berichtet, sollen mit Hilfe der Operation Entzündungen im Knöchel beseitigt werden. Ausserdem wollen die Mavericks sicherstellen, dass Nowitzki mit einem gesunden Knöchel im Oktober in seine 21. Saison in der NBA gehen kann.