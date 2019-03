Der 430-Millionen-Dollar-Vertrag ist der am höchsten dotierte Kontrakt, den in Nordamerika jemals ein Sportler unterzeichnete. Erstmals wurde Sportarten-übergreifend ein Vertrag über 400 Millionen Gesamtwert ausgehandelt. Trouts Rekord mit den Los Angeles Angels übertraf die Verträge von Bryce Harper (Neuzuzug bei Philadelphia für 330 Mio. über 13 Jahre) und Manny Machado (Neuzuzug bei San Diego für 300 Mio. über 10 Jahre), beides ebenfalls Baseballer, die diese in den letzten Wochen unterzeichnet hatten.