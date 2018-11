Das Resultat lautete 54:51 zu Gunsten der Rams, womit zum ersten Mal in der NFL zwei Teams in der gleichen Partie die 50-Punkte-Marke erreichten. Mehr als 100 Punkte in einem Spiel hatte es zuvor erst viermal gegeben. Den Rekord bildet der 72:41-Sieg der Washington Redskins gegen die New York Giants am 27. November 1966.

In der Partie zwischen Los Angeles und Kansas City wurden 1001 Yards erspielt, es gab 14 Touchdowns und 21 Strafen. Zwar gelang Patrick Mahomes, dem Quarterback der Chiefs, mit 478 Passing-Yards eine persönliche Bestmarke, er warf aber auch drei Interceptions. Dessen Antipode Jared Goff kam auf 413 Yards.