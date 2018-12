Guerdat hatte die Franzosen 2013 übernommen und 2016 in Rio zum Olympiasieg geführt. Offenbar haben sich die beiden Parteien an einer Sitzung in Paris nicht mehr gefunden.

Philippe Guerdat war vor rund 30 Jahren auch als erfolgreicher Reiter unterwegs gewesen. Der Jurassier gehörte den Schweizer Equipen an, die an den Europameisterschaften 1985 und 1987 Silber und Bronze gewannen.