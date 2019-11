Der 56-jährige Estermann war letzte Woche vom Bezirksgericht Willisau der mehrfachen vorsätzlichen Tierquälerei schuldig gesprochen worden.

Der Austritt aus dem Kader bedeutet, dass Estermann vorläufig nicht mehr für die Schweizer Equipe an Nationenpreisen und Championaten starten wird. Teilnahmen an nationalen und internationalen Wettkämpfen sind hingegen möglich, heisst es in einer Mitteilung vom Schweizerischen Verband für Pferdesport.