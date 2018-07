Die Verletzung, die sich die 26-jährige Zürcherin am Freitag in den Sechzehntelfinals des Major-Turniers von Gstaad zugezogen hat, erwies sich als Bandscheibenvorfall. Der operative Eingriff fordert eine Wettkampfpause von voraussichtlich drei Monaten.

Mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré hätte Heidrich in dieser Woche an der EM in den Niederlanden zu den Medaillenkandidatinnen gehört. Vergé-Dépré wird stattdessen mit ihrer jüngeren Schwester Zoé antreten.

Heidrich hatte sich in Gstaad im verlorenen Sechzehntelfinal gegen die Niederländerinnen Joy Stubbe/Marleen Ramond-van Iersel bei einer Abwehraktion im zweiten Satz den bereits zuvor lädierten Rücken überdreht und die Partie verletzt zu Ende gespielt.