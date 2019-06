Es war eine Medaille mit Ansage in Minsk. Nach dem zweitbesten Wert in der Qualifikation (627,8 Punkte), hielten die Nerven bei der 26-Jährigen auch im Final. Einzig an der Rumänin Laura-Georgeta Coman, die bereits an den diesjährigen Europameisterschaften im kroatischen Osjek vor Christen gesiegt hatte, war auch in der weissrussischen Hauptstadt kein Vorbeikommen.

Der Erfolg der Nidwaldnerin soll, ähnlich wie Heidi Diethelm Gerbers Olympia-Medaille von Rio 2016, als Türöffner für weitere Schweizer Medaillen am europäischen Multisport-Event dienen. An den ersten beiden vollen Wettkampftagen war die Schweiz noch ohne Medaille geblieben. Für Christen ist es ein weiterer Grosserfolg in diesem Jahr: Auf ihren ersten Weltcup-Sieg im Februar in New Dehli im Dreistellungsmatch (50 m) folgte die Silbermedaille an den EM und nun bei den European Games.