Neuer Vorstand, neues Konzept: So will der RTV Basel bis 2029 ein nationales Spitzenteam werden

Sven Lüdin lächelt, als er am Freitagmittag an der Medienkunde das Wort ergreift. Am Donnerstagabend wurde der 43-Jährige an der Generalversammlung des RTV Basel zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Alex Ebi, der nach 18 Jahren im Amt einen geeigneten Nachfolger gefunden hat. Beziehungsweise mehrere Nachfolger. Denn Lüdin leitet die Geschicke des RTV nicht alleine. Und um das zu demonstrieren, hat er auch gleich drei alte Weggefährten mitgebracht. Tom Ryhiner, Oliver Herrmann und Stefan Truffer sitzen ebenfalls in der Runde. Sie sind ab sofort ebenfalls teil des achtköpfigen RTV-Vorstands. Das neue Konzept haben die vier allerdings alleine ausgearbeitet.

«peRspekTiVe2029» heisst der Masterplan, mit dem Lüdin und Co den Basler Handball grösser machen wollen. Alle vier haben RTV-Vergangenheit. Es gibt sogar ein Mannschaftsbild aus dem Jahr 2000, auf dem die vier trotz unterschiedlicher Jahrgänge (1977 bis 80) gemeinsam zu sehen sind. «Wir wollen dem RTV jetzt etwas zurückgeben, das uns der Verein, als wir Jugendliche waren, sehr viel gegeben hat», sagt Lüdin. «Mir wötte bewege», lautet das Motto. Und die Motivation der Herren, den Plan auch in die Tat umzusetzen, wird bei der Präsentation deutlich. Die neue Homepage ist bereits online, ein neues Logo gibt es ebenfalls.

Motivation braucht es auch, denn die Ziele sind ambitioniert. «Langfristig wollen wir unter den nationalen Spitzenteams sein», sagt Lüdin. Rückschläge sind eingeplant: «Es muss nicht alles sofort funktionieren.» Doch Lüdin betont, dass er froh ist, dass sich die neue RTV-Führung bis 2029 und damit langfristig verpflichtet hat. Dann soll der Traditionsverein einer der besten Schweizer Vereine sein. Die besten Spieler der Region sollen zum RTV Damit das gelingt haben Lüdin und Co sechs Säulen definiert, die den RTV tragen sollen. Dort spielt auch der Nachwuchs eine wichtige Rolle. «Wir schaffen intensiv daran, dass die besten Junioren aus der Region in Zukunft beim RTV und nicht anderswo Profi werden», sagt Lüdin. Damit das klappt will der RTV die Zusammenarbeit mit den regionalen Leistungszentrum (HSG Nordwest) und den anderen Vereinen in der Region verbessern. «Es geht nur zusammen. Nur so können wir in der Region etwas aufbauen», so Lüdin.