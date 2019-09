Dies, so verriet die 27-Jährige dem "Globetrotter Magazin", habe sie immer im Handgepäck. Den Reiseführer sogar in Buchform - "ganz alte Schule". Um herauszufinden, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, um von A nach B zu gelangen, nimmt die Sportlerin allerdings eine Karten-App zu Hilfe.

Wohin auch immer es Mujinga Kambundji verschlägt, einen Kulturschock hat sie nie. "Ich kann mich recht schnell anpassen und mich auf ungewohnte Situationen einlassen", sagte sie dem Reisemagazin weiter. "Ich weiss ja, dass es immer eine Lösung gibt."