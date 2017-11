Beide sind jedoch in Kolumbien geboren und aufgewachsen. Seine ganze Familie hat also einen engen Bezug zum wunderschönen Kolumbien. Lukas führt diese Tradition fort, indem er versucht, das Image des Landes in der Schweiz zu verbessern (durch seine Reiseagentur www.kolumbienentdecken.ch) und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für das Land, dessen Entwicklung und die Jugend einzusetzen.

Die Herausforderung: Unihockey in Kolumbien einführen

Das Ziel ist es, im ersten Halbjahr 2018 in die Konfliktregion Narino in Kolumbien zu reisen. Während rund 3 Tagen sollen lokale Sportlehrer mit Unihockey vertraut gemacht werden, damit sie in Zukunft ihren Schülern diese Sportart lehren können. Zudem ist geplant, private und öffentliche Schulen und Institutionen zu besuchen und den Kindern und Jugendlichen die Sportart Unihockey vorzustellen.