James hiess Rose, den MVP (wertvollsten Spieler) aus dem Jahr 2011, bereits auf Twitter willkommen. Der Vertrag bei Cleveland soll mit 2,1 Millionen Dollar dotiert sein.

Rose, der in den letzten Jahren mit Knieverletzungen zu kämpfen hatte, kam im vergangenen Jahr in 64 Spielen mit den New York Knicks auf 18 Punkte, 4,4 Assists und 3,8 Rebounds pro Spiel.

Mit der Verpflichtung des 28-jährigen Aufbauspielers richten sich die Cavaliers wohl auch auf den möglichen Abschied von Kyrie Irving ein. Der 25-Jährige hatte laut US-Medienberichten Cleveland um einen Wechsel gebeten. Den Berichten zufolge will Irving die Cavaliers verlassen, um bei einem anderen NBA-Team die Führungsrolle zu übernehmen. In Cleveland hat diese Rolle James inne.