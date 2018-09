Der 41-Jährige will drei Jahre nach dem "Kampf des Jahrhunderts" erneut gegen seinen Rivalen Manny Pacquiao von den Philippinen antreten. Dies kündigte der US-Amerikaner auf Instagram an.

"Ich komme zurück, um noch einmal gegen Pacquiao zu kämpfen. Es wird ein weiterer neunstelliger Zahltag", kommentierte er ein Video, das ihn und Pacquiao bei einem öffentlichen Wortwechsel in Tokio zeigt. Weitere Details postete Mayweather nicht.

Damit spielte "Money", so Mayweathers Übername, auf das erste Duell der beiden an, welches 2015 sämtliche Pay-TV-Rekorde gebrochen hatte. Für das Aufeinandertreffen kassierte Mayweather 220 Millionen Dollar. Der Kampf wurde dem medialen Getöse damals nicht gerecht, Mayweather gewann nach Punkten. In all seinen insgesamt 50 Kämpfen blieb der Linksausleger ungeschlagen.