Auf das neue Jahr wird der 32-Jährige im Ort Entlebuch LU den Landwirtschaftsbetrieb übernehmen, auf dem seine Lebenspartnerin Heidi Jenni aufgewachsen ist.

Sempach hatte Berufslehren als Metzger und als Landwirt abgeschlossen. "Schon als Kind habe ich vom eigenen Hof geträumt. Dass sich der Traum von eigenem Grund und Boden so rasch verwirklichen lässt, macht mich sehr glücklich", schrieb Sempach in einer Mitteilung an die Medien.