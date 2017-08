Mit dem 13. Rang von Fuchs im Sattel von Clooney, Platz 15 von Guerdat nach einem weiteren Abwurf mit Bianca sowie der Aufgabe von Romain Duguet, nachdem mit Twentytwo des Biches gleich zwei Abwürfe zu Beginn des Parcours kamen, blieben die drei Schweizer Top-Reiter, die am Freitagabend noch den massgeblichen Anteil am Gewinn der Team-Bronze hatten, im Einzel unter den Erwartungen.

Als Europameister liess sich unter tosendem Applaus der Schwede Peder Fredricson feiern. Der Lokalmatador handelte sich im Sattel von All In über all die Tage mit dem Jagdspringen vom Mittwoch, den beiden Umgängen in der Team-Entscheidung vom Donnerstag und Freitag sowie den zwei Runden vom Sonntag am wenigsten Strafpunkte ein.